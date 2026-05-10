Ανακοινώθηκε ντιλ με Τάνκοβιτς μέχρι το 2028!

Οι φήμες από Σουηδία περί συμφωνίας της Ομόνοιας με τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκαν στη φιέστα των πρωταθλητών!

Με τους ποδοσφαιριστές να περνάνε ένας-ένας στην εξέδρα που στήθηκε δεχόμενοι ξεχωριστά την αποθέωση από τον κόσμο και παραλαμβάνοντας τα μετάλλιά τους, όταν ήρθε η σειρά του Σουηδού άσου, ανακοινώθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο τριφύλλι μέχρι το 2028!

Πρόκειται αναμφίβολα για μια είδηση η οποία ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον κόσμο της Ομόνοιας καθώς πρόκειται για έναν υπερπολύτιμο ποδοσφαιριστή η παραμονή του οποίου ήταν επιθυμητή από όλους στο πράσινο οικοδόμημα, με τον Τάνκοβιτς να κάνει τη διαφορά με έξι γκολ και 12 ασίστ από τον Σεπτέμβριο όταν και αφίχθη.

