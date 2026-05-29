Πάει στο Europa League η Πάφος FC

Mετά την κατάκτηση του κυπέλλου, η Πάφος FC αναβαθμίζει το ευρωπαϊκό της εισιτήριο και πλέον θα ξεκινήσει την πορεία της από τον Europa League και συγκεκριμένα από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Από την άλλη, ο Απόλλωνας διατηρεί το εισιτήριο το οποίο είχε κερδίσει μέσω του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και θα εκκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Aπό τον ίδιο γύρο θα ξεκινήσει και η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ, ενώ η πρωταθλήτρια Ομόνοια θα είναι η εκπρόσωπός μας στο Champions League.