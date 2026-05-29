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Απεβίωσε ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Μπράιαν Μπεργκουνιού

ΓΗΠΕΔΟ

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Απεβίωσε ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Μπράιαν Μπεργκουνιού

Έφυγε από τη ζωή ο Μπράιαν Μπεργκουνιού

Την ώρα που η Γαλλία κινείται σε ρυθμούς Champions League, ενόψει του τελικού ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, μία πολύ άσχημη είδηση ήρθε να ταράξει τα νερά. Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή (29/5) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών ο παλαίμαχος μέσος, Μπράιαν Μπεργκουνιού.

Ο αδικοχαμένος πρώην ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο για αγώνα παλαιμάχων και εν συνεχεία διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Μπεργκουνιού είχε περάσει και από το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς αγωνίστηκε στην Ομόνοια τη σεζόν 2011-12. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Λιόν, με την οποία είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και εν συνεχεία πέρασε από Τουλούζ, Λέτσε, Σατορού, Ομόνοια, Τουρ και Εβιάν, πριν ασχοληθεί με την προπονητική. Τελευταία του δουλειά, αυτή του βοηθού στη Χάβρη.

H ανακοίνωση:

Με βαθιά θλίψη έχουμε πληροφορηθεί ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Μπράιαν Μπεργκουνιού, απεβίωσε σε ηλικία μόλις 43 χρόνων.

Ο Μπράιαν αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το 2012.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιώνια του η μνήμη.

 

 

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