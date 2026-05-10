Μπεργκ: «To να τους βλέπεις να πανηγυρίζουν έτσι το κάνει πιο ξεχωριστό» - Η Ομόνοια σε 3 λέξεις

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ λίγο πριν ξεκινήσει η φιέστα των πρωταθλητών στο ΓΣΠ.

Διαβάστε όσα ανέφερε...

«Είναι αυτό για το οποίο δουλέψαμε και όταν το πετυχαίνεις είσαι χαρούμενος. Το να βλέπεις τους παίκτες να πανηγυρίζουν με αυτόν τον τρόπο το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό, είναι φανταστικό. Είμαι τόσο χαρούμενος. Συνείσφεραν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

Αν υπήρχε περισσότερη πίεση από το 2021: «Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι το 2021 εντάξει υπήρχε πίεση, και την προηγούμενη χρονιά είχαμε έρθει πρώτοι και παίζαμε Ευρώπη και παρ' όλα αυτά κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Τώρα επίσης το κάναμε με Ευρώπη και κερδίσαμε ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ».

Πότε κατάλαβε ότι η Ομόνοια θα πάρει το πρωτάθλημα: «Αυτό που είμαι χαρούμενος είναι ότι όλοι οι παίκτες συνείσφεραν σε μεγάλες νίκες. Όταν πήραμε Μαέ και Τάνκοβιτς ξέραμε ότι είχαμε ομάδα που θα σκόραρε πολλά γκολ. Το πήγαμε βήμα-βήμα, συνεχίσαμε να βελτιωνόμαστε. Για να είμαι δίκαιος όλη η ομάδα πήγε ένα βήμα μπροστά. Είχαμε πολλά παιχνίδια αλλά ήταν συγκεντρωμένοι. Μας κόστισε ίσως το κύπελλο, ήταν δύσκολο και με την Ευρώπη. Από τον Σεπτέμβριο όμως καταλάβαμε ότι ήταν πιθανό να κάνουμε κάτι πολύ καλό».

Για τους ηγέτες της ομάδας στο γήπεδο: «Είχαμε πολλούς ηγέτες στο γήπεδο. Ο Κουλιμπαλί ήταν Κολοσσός. Είναι ο καλύτερος αμυντικός και σκοράρει και γκολ. Ήρεμος, συγκεντρωμένος, κάνει τη δουλειά, ένας μεγάλος ηγέτης για εμάς. Είχαμε Φαμπιάνο, Κούσουλο, Γιόβετιτς με εμπειρία από μεγάλα πρωταθλήματα. Βοήθησε τους νεαρούς πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τους έμπειρους παίκτες».

Για τους ηγέτες στα αποδυτήρια: «Είναι πολλοί πάλι. Έχουμε ισχυρές προσωπικότητες. Ο Σεμέδο έχει καλές απόψεις. Κουλιμπαλί, Φαμπιάνο, Κούσουλος, Γιόβετιτς».

Ο επόμενος στόχος του Μπεργκ: «Δεν αφορά εμένα. Ο πρόεδρος μίλησε. Σίγουρα έχουμε φιλοδοξία. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε Champions League. Την προηγούμενη φορά αποκλειστήκαμε από τον Ολυμπιακό σε κλειστά παιχνίδια. Η Πάφος το κατάφερε πέρσι, σίγουρα είναι πιθανό με μια καλή κλήρωση και αν παίξουμε στο καλύτερο μας επίπεδο, ίσως ανεβάσουμε κιόλας το επίπεδο με μεταγραφές».

Για το ότι ζήτησε την επιστροφή Σίμου Ταραπουλούζη: «Ήθελα να έχω τον Σίμο μαζί μου, ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση αν δεν επέστρεφε ο Σίμος».

Για το μέλλον του στην Ομόνοια: «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, το απολαμβάνω. Μου επιτρέπεται να δουλεύω όπως νιώθω ότι είναι σωστό για τη νομάδα. Έχω πολύ καλή συνεργασάι με όλους. Ως προπονητής και άτομο είναι ένα πολύ καλός μέρος για να είμαι».

Τρεις λέξεις για την Ομόνοια: «Ποιότητα, ομαδικό πνεύμα, νοοτροπία νικητή».