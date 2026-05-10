ΒΙΝΤΕΟ: Αποθεώθηκε ο Παπασταύρου - «Η Ομόνοια θα μεγαλώσει σύντομα με δικό της γήπεδο»

Γνώρισε την αποθέωση με το… καλησπέρα ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο πρόεδρος της Ομόνοιας ήταν ο πρώτος που είχε τον λόγο στη φιέστα των πρωταθλητών και απηύθυνε σύντομο λόγο προς τον κόσμο των πρασίνων.

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» έδωσε υπόσχεση πως η Ομόνοια θα συνεχίσει να μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα, τόνισε πως σύντομα θα είναι στο δικό της «σπίτι» η ομάδα της πρωτεύουσας, ενώ… ρώτησε τον κόσμο αν τους άρεσε η τρέχουσα σεζόν και όταν έλαβε θετική απάντηση, είπε «τότε να το ξανακάνουμε»!

«Είπα ότι κάθε μέρα θα δουλεύω σκληρά για να μεγαλώσω την Ομόνοια για να γίνει αυτό που της αξίζει. Η Ομόνοια θα μεγαλώσει διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά με το δικό της γήπεδο πολύ σύντομα» είπε μεταξύ άλλων ο Παπασταύρου ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Αυτή η σεζόν ανήκει σε όλο τον κόσμο, στους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο, τον προπονητή μας, όλο τον κόσμο που δουλεύει στα γραφεία, στο «Ηλίας Πούλλος», στις ακαδημίες».

