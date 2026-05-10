Παπασταύρου: «Δεν ήμασταν σίγουροι αλλά το νιώθαμε - Μένει ο Φαμπιάνο»

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο πρόεδρος της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου μετά τη λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ που έδωσε το έναυσμα για τη φιέστα των πρωταθλητών.

Για το πώς νιώθει: «Μεγάλη ικανοποίηση για τον οργανισμό που λέγεται Ομόνοια, για όλο τον κόσμο που δουλεύει στην Ομόνοια, για τον κόσμο μας που στηρίζει σε κάθε παιχνίδι την ομάδα. Πολύ όμορφα αισθήματα».

Για το αν έχει κάποια είδηση για τον κόσμο της Ομόνοιας: «Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε αυτή η ιδέα για κάποια είδηση, δεν υπάρχει τίποτα».

Για το αν πίστευε από την αρχή της σεζόν ότι η Ομόνοια θα κατακτούσε το πρωτάθλημα: «Πιστεύαμε ότι είχαμε πολύ καλό τεχνικό επιτελείο, πολύ καλό προπονητή, φέραμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες έτσι είχαμε μεγάλες ελπίδες για αυτή τη χρονιά, αλλά όπως ξέρετε το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις καλή χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι αλλά το νιώθαμε πως θα είχαμε καλή χρονιά».

Για την επιλογή Μπεργκ: «Είπα πολλές φορές ότι όταν έφυγε ο Μπεργκ δεν ήταν ότι δεν ήταν καλός προπονητής, νιώθαμε ότι χρειαζόταν η ομάδα μια αλλαγή. Ξέραμε τι μπορεί να κάνει οπότε ήταν εύκολη επιλογή για εμάς».

Για το αν περίμενε τόσες επιτυχίες όταν αναλάμβανε την Ομόνοια: «Όταν ανέλαβα την πρώτη χρονιά δεν περίμενα πολλά, δεν ήξερα καλά, όπως είπα δεν ακολουθούσα το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα αυτά που ζω δεν τα περίμενα, αυτά τα συναισθήματα».

Για την πιο δύσκολη απόφαση που πήρε φέτος στο πρωτάθλημα: «Δεν πήρα εγώ δύσκολες αποφάσεις. Το μεγάλο ροτέισιον στο κύπελλο πιστεύαμε πως ήταν μεγάλο ρίσκο αλλά μεγάλος μας στόχος ήταν το πρωτάθλημα και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το κύπελλο αν δεν τα καταφέρναμε».

Για τις φήμες από Σουηδία περί συμφωνίας με Τάνκοβιτς κι αν μπορεί να το επιβεβαιώσει: «Όχι αυτή τη στιγμή. Είμαστε αρκετά κοντά».

Για τον Φαμπιάνο: «Ο Φαμπιάνο θα μείνει στην Ομόνοια, δεν είναι θέμα. Του μίλησα. Θα μείνει στην Ομόνοια».

«Το Champions League είναι μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε να δυναμώσουμε την ομάδα».

Για τον MVP της Ομόνοιας: «Ο Ράιαν Μαέ, τα στατιστικά του...»

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

