ΒΙΝΤΕΟ: Ντελίριο ενθουσιασμού με την είσοδο του Φαμπιάνο

Γνώρισε την αποθέωση ο Φαμπιάνο!

Κατά την είσοδο του πριν την απονομή του τίτλου, ο κίπερ της Ομόνοιας αποθεώθηκε από τις τέσσερις κατάμεστες πράσινες κερκίδες. Ο Φαμπιάνο αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο του «τριφυλλιού», ενώ ο ίδιος συνδέθηκε μαζί του στα επτά χρόνια που βρίσκεται στο «Ηλίας Πούλλος».

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και νωρίτερα ο πρόεδρος Παπασταύρου αποκάλυψε την παραμονή του.

