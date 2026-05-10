ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υποδέχθηκαν τους πρωταθλητές - Το κορεό για το 22ο!
Ο κόσμος της Ομόνοιας γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη το ΓΣΠ και επεφύλασσε θερμή υποδοχή στην ομάδα.
Οι φίλοι της Ομόνοιας, πιο… τρελαμένοι από ποτέ, γέμισαν το γήπεδο της πρωτεύουσας ώστε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να γιορτάσουν το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας, καθώς θα τους απονεμηθεί το τρόπαιο.
Οι οπαδοί των πρασίνων υποδέχθηκαν τους πρωταθλητές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο με ένα εντυπωσιακό κορεό που κάλυπτε το βόρειο πέταλο και την ανατολική εξέδρα.
Δείτε το κορεό:
Το κορεό της @OMONOIAfootball για το 22ο ❗️ pic.twitter.com/ECAH4EMA5w— gipedo.politis.com.cy (@GipedoPolitis) May 10, 2026