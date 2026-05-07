Επαγγελματίες πρωταθλητές!

Ποιο πρωτάθλημα και ποια… αγγαρεία;

Η Ομόνοια βρέθηκε στο «Στέλιος Κυριακίδης» με το πιο επαγγελματικό της πρόσωπο και πήρε μια εντυπωσιακή νίκη, για πολλούς λόγους. Αφ’ ενός προ… 24ώρων γιόρταζε την κατάκτηση του τίτλου μέχρι το πρωί και αφετέρου επιστρατεύτηκαν «παγκίτες» για να αποφορτιστούν παίκτες που το είχαν ανάγκη αλλά και να καλυφτούν οι τιμωρημένοι.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδινε οδηγίες λες και η ομάδα του έπαιζε ακόμη για την κατάκτηση του τίτλου. Με σοβαρότητα και πειθαρχία ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιαστούν με τον ίδιο τρόπο, ώστε να ολοκληρώσουν ιδανικά μια ονειρεμένη σεζόν. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Φαμπιάνο στάθηκε πρώτος στο… ύψος του. Επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό και αρνήθηκε να δει την εστία του να παραβιάζεται, πραγματοποιώντας άλλη μια ηγετική εμφάνιση, παρασύροντας και τους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, τα γκολ των Χατζηγιοβάνη και Νεοφύτου μετά από καιρό, δίνουν αυτοπεποίθηση και στους δύο ενόψει της νέας σεζόν, σε Κύπρο και Ευρώπη. Το τελευταίο γκολ του Ελλαδίτη καταγράφηκε στην 1η Δεκεμβρίου (Ομόνοια Αρ.) ενώ του Κύπριου στις 11 Δεκεμβρίου (Ραπίντ Βιέννης).

Απ’ εκεί και πέρα, η εμφάνιση σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα, αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση για το πόσο… ψήλωσε το επίπεδο στο οποίο εργάζεται το «τριφύλλι». Ο Νορβηγός τεχνικός πιο… ώριμος από ποτέ δείχνει τον δρόμο για μια ανοδική πορεία με… φόντο τ’ αστέρια.