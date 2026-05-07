ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επαγγελματίες πρωταθλητές!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επαγγελματίες πρωταθλητές!

Συνεχίζουν το... βιολί τους οι πράσινοι

Ποιο πρωτάθλημα και ποια… αγγαρεία;

Η Ομόνοια βρέθηκε στο «Στέλιος Κυριακίδης» με το πιο επαγγελματικό της πρόσωπο και πήρε μια εντυπωσιακή νίκη, για πολλούς λόγους. Αφ’ ενός προ… 24ώρων γιόρταζε την κατάκτηση του τίτλου μέχρι το πρωί και αφετέρου επιστρατεύτηκαν «παγκίτες» για να αποφορτιστούν παίκτες που το είχαν ανάγκη αλλά και να καλυφτούν οι τιμωρημένοι.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδινε οδηγίες λες και η ομάδα του έπαιζε ακόμη για την κατάκτηση του τίτλου. Με σοβαρότητα και πειθαρχία ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιαστούν με τον ίδιο τρόπο, ώστε να ολοκληρώσουν ιδανικά μια ονειρεμένη σεζόν. Σε αυτή την προσπάθεια, ο Φαμπιάνο στάθηκε πρώτος στο… ύψος του. Επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό και αρνήθηκε να δει την εστία του να παραβιάζεται, πραγματοποιώντας άλλη μια ηγετική εμφάνιση, παρασύροντας και τους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, τα γκολ των Χατζηγιοβάνη και Νεοφύτου μετά από καιρό, δίνουν αυτοπεποίθηση και στους δύο ενόψει της νέας σεζόν, σε Κύπρο και Ευρώπη. Το τελευταίο γκολ του Ελλαδίτη καταγράφηκε στην 1η Δεκεμβρίου (Ομόνοια Αρ.) ενώ του Κύπριου στις 11 Δεκεμβρίου (Ραπίντ Βιέννης).

Απ’ εκεί και πέρα, η εμφάνιση σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα, αποτελούν άλλη μια επιβεβαίωση για το πόσο… ψήλωσε το επίπεδο στο οποίο εργάζεται το «τριφύλλι». Ο Νορβηγός τεχνικός πιο… ώριμος από ποτέ δείχνει τον δρόμο για μια ανοδική πορεία με… φόντο τ’ αστέρια.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάνοπλη για Παναθηναϊκό η AEK με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση

Ελλάδα

|

Category image

Ξεμπέρδεψε με τη Χάποελ και επέστρεψε στο Final Four η Ρεάλ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκ στη Ρεάλ: Το χτύπημα που δέχτηκε ο Βαλβέρδε έφερε απώλεια μνήμης - Χάνει το Clasico!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΠ για τη διακοπή στον τελικό: «Θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επαγγελματίες πρωταθλητές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: «Είμαστε πρωταθλητές!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ: Διεκόπη 2" πριν από το τέλος ο τελικός στη Λεμεσό

Φούτσαλ

|

Category image

Χάνει Μεντί για έναν χρόνο η Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρς για Ντε Τσέρμπι: «Φέρθηκε σαν πραγματικός μ@@@ας στον Κονέ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο Βαλβέρδε-Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κερδίζεται χρόνος, λιγότερο ρίσκο

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο Παρίσι, 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις μετά την πρόκριση της Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Φλικ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός και στη Ρώμη για Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ανρί: «Δύσκολο... Η Άρσεναλ δεν είναι στο επίπεδο της Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη