Κερδίζεται χρόνος, λιγότερο ρίσκο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Τα θετικά στην ΑΕΛ μετά την παραμονή του Μαρτίνς

Η ΑΕΛ προσπάθησε φέτος να γίνει διεκδικητική, όμως, όπως φάνηκε στο τέλος, απουσίαζε η ποιότητα για το βήμα παραπάνω και στους δύο θεσμούς. Έτσι έμεινε στον β΄ όμιλο και σταμάτησε η πορεία της στα ημιτελικά του κυπέλλου. Τα επόμενα δύο ματς δεν... απασχολούν ιδιαίτερα, εκτός από το κίνητρο της πρωτιάς, και ήδη οι ιθύνοντες τρέχουν τα θέματα προγραμματισμού.

Η επισημοποίηση της παραμονής του Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο ήταν δεδομένη καθώς φάνηκε πως είναι προπονητής με πλάνο και που δεν θα χρειαστεί ούτε χρόνο προσαρμογής. Μειώνεται το ρίσκο, καθώς είναι τεχνικός που πλέον, με δύο θητείες στο κυπριακό πρωτάθλημα, έχει αποκτήσει καλή γνώση για τη δυναμική του. Το κυριότερο είναι όμως πως γνωρίζει τους ιθύνοντες που θα ασχοληθούν με τη στελέχωση και αναφερόμαστε στους Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι ενώ ξέρουν και αυτοί τη φιλοσοφία του.

Κατά κάποιο τρόπο κερδίζεται χρόνος αφού προφανώς οι τρεις τους θα έχουν συζητήσει και έχουν φτιάξει ένα πλάνο για τις θέσεις που απαιτείται ενίσχυση. Και είναι αρκετές, αφού κακά τα ψέματα, κάποιοι παίκτες που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι, δεν ανταποκρίθηκαν.

