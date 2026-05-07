Ξεμπέρδεψε με τη Χάποελ και επέστρεψε στο Final Four η Ρεάλ!

To δεύτερο εισιτήριο για Αθήνα έκλεισε η Ρεάλ Μαδρίτης! Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο νίκησε με σκορ 87-78 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, έκανε το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά playoffs και προκρίθηκε στο Final Four του «Telekom Center».

Μετά από διάλλειμα μίας σεζόν, οι Μαδριλένοι επιστρέφουν στην κορυφαία τετράδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, αν αυτός «σφραγίσει» την πρόκριση επί της Βαλένθια. Από την άλλη, η Χάποελ εντυπωσίασε στην πρώτη της σεζόν στη διοργάνωση, όμως δεν έκανε το βήμα παραπάνω.

Με εξαίρεση το ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, η Ρεάλ ήταν σαφώς ανώτερη από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, επιβεβαιώνοντας τη συνολική κυριαρχία της στη σειρά. Ακόμη και χωρίς τον Έντι Ταβάρες, η άμυνα της «βασίλισσας» ήταν... ατσάλινη και δεν άφησε περιθώρια στους Ισραηλινούς.

Για την πληθωρική Ρεάλ, ενώ 16 πόντους και 6 ριμπάουντ μέτρησε ο τρομερός Ουσμάν Γκαρούμπα, ενώ 14 πόντους και 4 ριμπάουντ είχε ο Τεό Μαλεντόν. 11 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τον Φακούντο Καμπάτσο, ενώ βοήθησε με 14 πόντους ο Μάριο Χεζόνια.

Από τη Χάποελ, ο Ντάνιελ Οτούρου ήταν συγκινητικός με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ σημείωσε ο Βασίλιε Μίτσιτς, όμως οι δυο τους δεν έφτασαν. Πολύ άστοχος με 3/12 σουτ ο Ελάιτζα Μπράιαντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 78-87

