ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

«Έδεσαν» ένα δικό τους παιδί οι πράσινοι...

Στην Ομόνοια μέχρι τον Μάιο του 2028 θα παραμείνει ο Ανδρέας Χρίστου, ένας ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της.

Οι πράσινοι κατέληξαν σε συμφωνία με τον 20χρονο πολυθεσίτη παίκτη, ο οποίος κλήθηκε... εκτάκτως από την Ομόνοια τον Ιανουάριο για να καλύψει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό, έχοντας πολύ καλή παρουσία.

Με τον ερχομό του στο τριφύλλι, έπαιξε και ευρωπαϊκά παιχνίδια ενώ κλήθηκε να παίξει και ως αριστερό μπακ και ως δεξί χαφ αλλά και στο κέντρο.

Αναλυτικά: «Επέστρεψε στην ΟΜΟΝΟΙΑ και κέρδισε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο ο Ανδρέας Χρίστου, με τον οποίο έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας μας μέχρι το 2028!

🟢 Από τον Ιανουάριο που φόρεσε ξανά το τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 16 Φεβρουαρίου 2026, αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος και δύο στο League Phase του UEFA Conference League, φτάνοντας συνολικά τις δέκα συμμετοχές στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

🟢 Ήταν για ενάμιση χρόνο με υποσχετική στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, χρονική περίοδος που συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξή του και τον βοήθησε να επανενταχθεί πιο έτοιμος στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Στους «μαυροπράσινους» έπαιξε σε 40 παιχνίδια και έδωσε πέντε ασίστ.

🟢 Ο Αντρέας Χρίστου αποτελεί ακόμη έναν ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και υλοποίησε το όνειρό του να καταστεί σημαντικό στέλεχος της πρώτης ομάδας. Ο πήχης παραμένει ψηλά και έχοντας την υποστήριξη της τεχνικής ηγεσίας, των συμπαικτών του και του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στοχεύει στο να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως ποδοσφαιριστής και προσωπικότητα.

Συγχαίρουμε τον Αντρέα για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!»

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Μπανταλόνα και στο πλευρό της ΑΕΚ ο Μάκης Αγγελόπουλος

Ελλάδα

|

Category image

Η προπώληση του ΑΠΟΕΛ ενόψει Απόλλωνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέψεις για επιστροφή του Χριστογεώργου στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βούιξε η… πιάτσα με Μασούρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑ.Σ.Π.: Σταματήστε να υπονομεύετε το μέλλον των στρατευμένων αθλητών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ο Χατσίδης φωνάζει «παρών» ενόψει Ολυμπιακού!

Ελλάδα

|

Category image

Υπερβολικό σενάριο για ΑΕΚ και Ταβερνιέ

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι στα... σημαντικά της αγωνιστικής σε α' και β' γκρουπ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε αλώβητη (και) από τη Πάφο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο κόσμος της Λίβερπουλ «μίλησε» και πήρε τη νίκη κόντρα στη διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Κρούση για τον Μίγια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη