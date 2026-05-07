Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

Στην Ομόνοια μέχρι τον Μάιο του 2028 θα παραμείνει ο Ανδρέας Χρίστου, ένας ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της.

Οι πράσινοι κατέληξαν σε συμφωνία με τον 20χρονο πολυθεσίτη παίκτη, ο οποίος κλήθηκε... εκτάκτως από την Ομόνοια τον Ιανουάριο για να καλύψει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό, έχοντας πολύ καλή παρουσία.

Με τον ερχομό του στο τριφύλλι, έπαιξε και ευρωπαϊκά παιχνίδια ενώ κλήθηκε να παίξει και ως αριστερό μπακ και ως δεξί χαφ αλλά και στο κέντρο.

Αναλυτικά: «Επέστρεψε στην ΟΜΟΝΟΙΑ και κέρδισε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο ο Ανδρέας Χρίστου, με τον οποίο έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας μας μέχρι το 2028!

🟢 Από τον Ιανουάριο που φόρεσε ξανά το τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 16 Φεβρουαρίου 2026, αγωνίστηκε σε οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος και δύο στο League Phase του UEFA Conference League, φτάνοντας συνολικά τις δέκα συμμετοχές στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

🟢 Ήταν για ενάμιση χρόνο με υποσχετική στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, χρονική περίοδος που συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξή του και τον βοήθησε να επανενταχθεί πιο έτοιμος στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Στους «μαυροπράσινους» έπαιξε σε 40 παιχνίδια και έδωσε πέντε ασίστ.

🟢 Ο Αντρέας Χρίστου αποτελεί ακόμη έναν ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και υλοποίησε το όνειρό του να καταστεί σημαντικό στέλεχος της πρώτης ομάδας. Ο πήχης παραμένει ψηλά και έχοντας την υποστήριξη της τεχνικής ηγεσίας, των συμπαικτών του και του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στοχεύει στο να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως ποδοσφαιριστής και προσωπικότητα.

Συγχαίρουμε τον Αντρέα για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!»