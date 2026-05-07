Sold out και οι τέσσερις κερκίδες για τη στέψη της Ομόνοιας!

Καταπράσινο θα είναι το ΓΣΠ στον αγώνα της Κυριακής (10/5, 18:00) με την ΑΕΚ μετά τον οποίον θα πραγματοποιηθεί η απονομή του πρωταθλήματος στην Ομόνοια.

Το τριφύλλι ανακοίνωσε το αναμενόμενο sold out με τα εισιτήρια να εξαντλούνται και στις τέσσερις κερκίδες του σταδίου.

«Όλο το γήπεδο ασφυκτικά γεμάτο και ντυμένο στα πράσινα για να σηκώσει το 22ο και να γιορτάσει στη φιέστα των πρωταθλητών!» αναφέρει η Ομόνοια στην ανάρτησή της στα ΜΚΔ.