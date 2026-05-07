Χάνει Μεντί για έναν χρόνο η Ρεάλ!

Κακά τα... μαντάτα για τον Μεντί στη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ο Γάλλος αριστερός μπακ θα μείνει εκτός γηπέδων για έναν χρόνο, καθώς υπέστη ρήξη τένοντα στο δεξί πόδι.

Σοκ με τον Φερλάν Μεντί στη Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Γάλλος αριστερός μπακ υπέστη ρήξη τένοντα και αποκόλληση οστού στο δεξί του πόδι, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου έναν χρόνο.

Ο Γάλλος μπακ αποχώρησε τραυματίας από το 3-0 ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με τη Βασίλισσα να ενημερώνει αρχικά πως επρόκειτο για μυϊκό πρόβλημα στον δικέφαλο.

Τελικά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα αφού ύστερα από εξειδικευμένες εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος παίκτης θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο για να επιστρέψει στην ενεργό δράση μαζί με την αποθεραπεία του.

Ο αμυντικός των Τρικολόρ θα χάσει -όπως είναι προφανές- το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το Μουντιάλ 2026, που πλησιάζει. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή του παίκτη στα γήπεδα στο τέλος της σεζόν 2026-27 ή στις αρχές της σεζόν 2027-28.

