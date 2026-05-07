Πάνοπλη για Παναθηναϊκό η AEK με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση

Η ΑΕΚ ανέβασε την Πέμπτη ρυθμούς στα Σπάτα, με τους κιτρινόμαυρους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το κρίσιμο ντέρμπι της Κυριακής (10/5) με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση θέλει να κάνει αποφασιστικό βήμα τίτλου, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει στείλει το μήνυμα αμέσως μετά τη Λεωφόρο για τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που απαιτείται.

Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος η ΑΕΚ είναι στο +6 στην κορυφή, ωστόσο όπως επανέλαβε ο Νίκολιτς δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα και η πραγματικότητα είναι ότι η η Ένωση είναι σε καλή θέση, αλλά χρειάζονται ακόμα τέσσερις βαθμοί. Κάτι που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος κόουτς προετοιμάζει πνευματικά τους παίκτες του

Ο Νίκολιτς δεν έχει προβλήματα, με το βασικό ερωτηματικό να εντοπίζεται ξανά στην επίθεση με τους Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι να διεκδικούν τις δύο θέσεις. Θυμίζουμε ότι στη Λεωφόρο είχε επιλέξει το δίδυμο του Βάργκα με τον Ζίνι, με τον Γιόβιτς που δεν είχε ρυθμό να μπαίνει ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος αντί του Αγκολέζου επιθετικού.

Στην άμυνα φαίνεται μάλλον ότι ο Πένραϊς αυτή τη φορά θα έχει το προβάδισμα αντί του Πήλιου αριστερά, με τον Ρότα δεξιά, τους Ρέλβας και Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ και τον Στρακόσια στην εστία. Στη μεσαία γραμμή οι Μαρίν και Πινέδα θα αποτελέσουν ξανά το ισχυρό ατού στον άξονα, με τον Κοϊτά δεξιά και τον Περέιρα να έχει πιθανότατα ξανά το προβάδισμα για αριστερά.

