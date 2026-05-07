Σοκ στη Ρεάλ: Το χτύπημα που δέχτηκε ο Βαλβέρδε έφερε απώλεια μνήμης - Χάνει το Clasico!

Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης που αναμφίβολα βιώνει την πιο επεισοδιακή της σεζόν την τελευταία δεκαετία, με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν στο προπονητικό κέντρο την Πέμπτη (07/05)!

Οι Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε πιάστηκαν στα χέρια, με τον Ουρουγουανό να δέχεται μία δυνατή μπουνιά από τον Γάλλο με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι.

Μάλιστα, το κεφάλι του Βαλβέρδε άνοιξε κατά την πτώση του με αποτέλεσμα το χτύπημα να του δημιουργήσει και μια μικρή απώλεια μνήμης σε κάποια πράγματα! Οι παίκτες της «βασίλισσας» βρήκαν τον 27χρονο ημιλιπόθυμο στο πάτωμα και μετά αυτό το σοκαριστικό σκηνικό μένει να φανεί τα όσα θα ακολουθήσουν από τον ιδιοκτήτη Φλορεντίνο Πέρεθ που είναι έξαλλος με την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του Βαλβέρδε, η εντολή των γιατρών είναι να ξεκουραστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα από την προπόνηση και τους αγώνες και έτσι θα απουσιάσει από το Clasico με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη (10/05).

Θυμίζουμε πως μόνο με νίκη της Ρεάλ επί των «μπλαουγκράνα» δεν κλειδώσει και μαθηματικά η κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος από την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

