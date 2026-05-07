ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ: Διεκόπη 2" πριν από το τέλος ο τελικός στη Λεμεσό

Μόλις δύο δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα που φαινόταν πως θα έβρισκε τον ΑΠΟΕΛ νικητή και πρωταθλητή, ο τρίτος τελικού του πρωταθλήματος Futsal μεταξύ των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας και της ΑΕΛ διεκόπη.

Με το σκορ στο 4-3 υπέρ των φιλοξενουμένων, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε από τον διαιτητή και ακολούθως οι οπαδοί της ΑΕΛ ξεκίνησαν να ρίχνουν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου, με ορισμένους να εισέρχονται σε αυτόν, αναγκάζοντας τους φουτσαλιστές του ΑΠΟΕΛ να τρέξουν για τα αποδυτήρια.

Θυμίζουμε πως ο ΑΠΟΕΛ πήγε στον τρίτο τελικό έχοντας προβάδισμα με 2-0 στις νίκες και χρειαζόταν άλλη μία για να στεφθεί πρωταθλητής.