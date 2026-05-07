ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ: Διεκόπη 2" πριν από το τέλος ο τελικός στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ: Διεκόπη 2" πριν από το τέλος ο τελικός στη Λεμεσό

Μόλις δύο δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα που φαινόταν πως θα έβρισκε τον ΑΠΟΕΛ νικητή και πρωταθλητή, ο τρίτος τελικού του πρωταθλήματος Futsal μεταξύ των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας και της ΑΕΛ διεκόπη.

Με το σκορ στο 4-3 υπέρ των φιλοξενουμένων, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε από τον διαιτητή και ακολούθως οι οπαδοί της ΑΕΛ ξεκίνησαν να ρίχνουν αντικείμενα εντός αγωνιστικού χώρου, με ορισμένους να εισέρχονται σε αυτόν, αναγκάζοντας τους φουτσαλιστές του ΑΠΟΕΛ να τρέξουν για τα αποδυτήρια.

Θυμίζουμε πως ο ΑΠΟΕΛ πήγε στον τρίτο τελικό έχοντας προβάδισμα με 2-0 στις νίκες και χρειαζόταν άλλη μία για να στεφθεί πρωταθλητής.

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΠΟΕΛΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάνοπλη για Παναθηναϊκό η AEK με βασικό ερωτηματικό στην επίθεση

Ελλάδα

|

Category image

Ξεμπέρδεψε με τη Χάποελ και επέστρεψε στο Final Four η Ρεάλ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκ στη Ρεάλ: Το χτύπημα που δέχτηκε ο Βαλβέρδε έφερε απώλεια μνήμης - Χάνει το Clasico!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΠ για τη διακοπή στον τελικό: «Θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επαγγελματίες πρωταθλητές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: «Είμαστε πρωταθλητές!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ: Διεκόπη 2" πριν από το τέλος ο τελικός στη Λεμεσό

Φούτσαλ

|

Category image

Χάνει Μεντί για έναν χρόνο η Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρς για Ντε Τσέρμπι: «Φέρθηκε σαν πραγματικός μ@@@ας στον Κονέ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο Βαλβέρδε-Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κερδίζεται χρόνος, λιγότερο ρίσκο

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο Παρίσι, 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις μετά την πρόκριση της Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Φλικ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός και στη Ρώμη για Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ανρί: «Δύσκολο... Η Άρσεναλ δεν είναι στο επίπεδο της Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη