Βούιξε η… πιάτσα με Μασούρα

Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Γιάννη Μασούρα.

Το συμβόλαιο του Ελλαδίτη ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα και… βούιξε η πιάτσα για συμφωνία με τη Νυρεμβέργη. Το όνομα του βρέθηκε ξανά στο ρεπορτάζ του γερμανικού συλλόγου, ενώ τώρα φαίνεται πως… έχει μπει το νερό στ’ αυλάκι. Ο Μασούρας κατέγραψε αξιόλογη σεζόν ωστόσο έχασε τη θέση του λόγω τραυματισμού.

Ο Ντιουνκού μπήκε με επιτυχία στα… παπούτσια του, κατάφερε να καθιερωθεί, ενώ και το ιδίου λήγει το συμβόλαιο του. Η Ομόνοια δεν θέλει να χάσει και τους δύο στην εν λόγω θέση, κι έτσι αναμένεται με ενδιαφέρον πως θα κινηθεί. Βέβαια, οι πράσινοι δεν αποκλείεται να κινηθούν για να διατηρήσουν τον Μασούρα στο ρόστερ και να… πετύχουν την ανατροπή.

Απ’ εκεί και πέρα, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε επαφές και με παίκτες που διατηρούν συμβόλαιο και τη νέα σεζόν και αφορούν σε επέκταση. Ο πρώτος που θα περάσει για υπογραφές, είναι ο Αντρέα Χρίστου ο οποίος συμφώνησε σε όλα για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Τέλος, εν αναμονή της απόφασης του Φαμπιάνο, ενώ λήγουν επίσης τα συμβόλαια των Κυριακίδη, Σίμιτς, Μάριτς, Εράκοβιτς, Σεμέδο, Α.Αντρέου και Τάνκοβιτς. Ο τελευταίος βρίσκεται επίσης σε επαφές για ανανέωση.