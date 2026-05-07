ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόωρος αποκλεισμός και στη Ρώμη για Τσιτσιπά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόωρος αποκλεισμός και στη Ρώμη για Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κινήθηκε ξανά σε χαμηλά στάνταρ απόδοσης, ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς με 2-0 σετ κι αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο Masters της Ρώμης.

O Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τις τρεις νίκες στο Masters της Μαδρίτης, επέστρεψε στους πρόωρους αποκλεισμούς, ήταν κακός απέναντι στον Τόμας Μάχατς, γνώρισε την ήττα με 6-4, 7-6(4), αποχαιρετώντας από τον 1ο γύρο και το Masters της Ρώμης.

Mια ήττα που φέρνει αυτή τη στιγμή υποχώρηση τεσσάρων θέσεων και στο Νο.79 στην παγκόσμια κατάταξη για τον 27χρονο παίκτη, όμως το τουρνουά βρίσκεται ακόμα στην αρχή, επομένως θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα έχει η κατάσταση.

Ο Μάχατς έφθασε σε δεύτερη διαδοχική νίκη επί του Τσιτσιπά, μετά το Αustralian Open και πάει να συναντήσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Τσέχος κερδίζοντας τους 42 από τους 70 συνολικά πόντους του από το 1ο σερβίς (42/46, 91%), παρότι είχε εννέα λιγότερους winners (20 έναντι 29), είδε τον Τσιτσιπά να κάνει 10 περισσότερα αβίαστα λάθη (25 έναντι 15), διατήρησε την ψυχραμία του όταν έχασε την ευκαιρία να κλείσει τον αγώνα στο 10o game του 2ου σετ κι έφθασε στη δίκαιη επικράτηση.

Ένα break έφερε την απώλεια του 1ου σετ

Με τους παίκτες να διατηρούν το πρώτο τους service game, η ζημιά για τον Τσιτσιπά έγινε στο 3ο game, αρχικά έσωσε τα δύο πρώτα break points, κάτι που δεν έγινε στην 3η ευκαιρία του Μάχατς, που προσπέρασε με 2-1 και με love game έκανε το 3-1. Ο Τσιτσιπάς μείωνε στο game, όμως ο Μάχατς δεν έδωσε δικαίωμα για break, έτσι έφθασε στο 5-4 και σερβίροντας πήρε το 1ο σετ με 6-4.

Χαμένο tie break κι αποκλεισμός

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε μέχρι τα μέσα του 2ο σετ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 1-0, όμως δέχθηκε νέο break και πάλι στο 3o game, με τον Τσέχο στη συνέχεια να ξεφεύγει με 3-1 και 4-2 και τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 3-2 και 4-3.

Στο 8ο game ο Τσιτσιπάς βρήκε την πρώτη ευκαιρία για break, όμως την έχασε με το backhand και ο Μάχατς έφθασε στο 5-3. Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-4 και είχε μια τελευταία ευκαιρία να μείνει στη διεκδίκηση της νίκης και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο: Break με love game για το 5-5 και διατηρώντας το σερβίς του προηγήθηκε με 6-5.

O Mάχατς έστειλε το σετ στο tie break: Ο Μάχατς με mini break έκανε το 3-1, διατηρώντας τα δικά του σερβίς ξέφυγε με 5-2, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 5-4, όμως ο Τσέχος εκμεταλλευόμενος το καλό σερβίς, κατέκτησε την έξτρα διαδικασία, το σετ με 7-6(4) και την πρόκριση.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο Βαλβέρδε-Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κερδίζεται χρόνος, λιγότερο ρίσκο

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο Παρίσι, 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις μετά την πρόκριση της Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Φλικ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός και στη Ρώμη για Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ανρί: «Δύσκολο... Η Άρσεναλ δεν είναι στο επίπεδο της Παρί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out και οι τέσσερις κερκίδες για τη στέψη της Ομόνοιας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το ακραίο σενάριο που στέλνει τον ΑΠΟΕΛ τρίτο και τι γίνεται σε τριπλή ισοβαθμία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με τα ίδια προβλήματα ενόψει ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βλάχοβιτς δεν ανανεώνει με τη Γιουβέντους, ο ρόλος του Λεβαντόφσκι για το μέλλον του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρτίνεθ: «Ο Άταμαν προκάλεσε την τεχνική ποινή και μετά... τρελάθηκε στους διαδρόμους!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με πιο ενεργό ρόλο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Νοκ άουτ» για το υπόλοιπο της σεζόν ο Καρντόσο, αμφίβολος για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φαν Μπάστεν: «Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από την Ολλανδία, θα στηρίξω τη Βραζιλία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη