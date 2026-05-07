Ανρί: «Δύσκολο... Η Άρσεναλ δεν είναι στο επίπεδο της Παρί»

Ο Τιερί Ανρί παραδέχτηκε ότι η Άρσεναλ δεν βρίσκεται ακόμη στο ίδιο επίπεδο με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά πρέπει να παλέψει και να σταθεί στο ύψος της.

Η Άρσεναλ πέρασε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια στον τελικό του Champions League, αφού απέκλεισε με συνολικό σκορ 2-1 (1-1, 1-0) την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «κανονιέρηδες» να αντιμετωπίζουν τη Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της 30ης Μαίου.

Μιλώντας μετά τη χθεσινή πρόκριση των Παριζιάνων, ο θρύλος της Άρσεναλ, Τιέρι Ανρί, προέτρεψε τους Λονδρέζους να παραμείνουν ταπεινοί, αναγνωρίζοντας παράλληλα το μέγεθος της πρόκλησης που έχουν να αντιμετωπίσουν.

«Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο αυτών των παικτών, οπότε πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στον τελικό, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εναντίον αυτής της ομάδας, γιατί είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ας ελπίσουμε απλώς ότι μπορούμε να νικήσουμε την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο».

«Ακόμα δεν έχουμε χάσει στην Ευρώπη και δεν δεχόμαστε πολλά γκολ, αυτό πρέπει να μετράει. Η Παρί Σεν Ζερμέν όμως θα έχει την εμπειρία να κερδίσει και δεν θα έχει κανέναν φόβο. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε εκεί και θα είμαστε γενναίοι, αλλά πρέπει να νικήσουμε τους πρωταθλητές, οπότε δεν θα είναι εύκολο, το ξέρουμε αυτό».

Ο άλλοτε Γάλλος διεθνής τόνισε ακόμη πως το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, αν εν τέλει καταφέρουν να κατακτήσουν το τρόπαιο και να κάνουν αυτό που εκείνος μαζί με τους συμπαίκτες τους δεν κατάφεραν να κάνουν, αναφερόμενος φυσικά στον χαμένο τελικό του 2006 κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

«Συνήθως δεν είμαι πολύ αγχωμένος, αλλά νομίζω ότι θα είμαι αγχωμένος για αυτόν τον τελικό, επειδή θα μπορούσαν να κάνουν κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω εγώ. Θέλεις η ομάδα σου να κερδίσει και να το ζήσεις αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί, αλλά κοιτάξτε πώς έπαιξε η Παρί Σεν Ζερμέν απόψε, μπορούν να σε σκοτώσουν και με τους δύο τρόπους, είτε σκοράροντας περισσότερα γκολ από εσένα, είτε εξουδετερώνοντας σε».

«Αν καταφέρουν να το κερδίσουν... θα πρέπει να τους αποκαλέσεις «Αξέχαστους» γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ στην Άρσεναλ».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

