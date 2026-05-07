Μαρς για Ντε Τσέρμπι: «Φέρθηκε σαν πραγματικός μ@@@ας στον Κονέ»

Ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς, μίλησε με βαριούς χαρακτηρισμούς για τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Έχοντας φτιάξει το όνομά του στη Γουότφορντ μεταξύ 2022 και 2024, ο Ισμαΐλ Κονέ βρέθηκε πριν από σχεδόν δύο χρόνια στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ αλλά η πορεία του εκεί ήταν κακή, με τον Καναδό να έρχεται σε ρήξη με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και να καταλήγει δανεικός σε Ρεν και Σασουόλο.

Στους Νεροβέρντι βρήκε ξανά τα πατήματά του, με το ιταλικό κλαμπ να δαπανά τον Φεβρουάριο δέκα εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει με μόνιμη μεταγραφή. Βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Καναδά, ο Κονέ είδε τον προπονητή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, Τζέσι Μαρς, να μιλά με κολακευτικά λόγια για εκείνο και παράλληλα να... κράζει τον Ντε Τσέρμπι!

«Δεν ήταν εύκολα για τον Κονέ στη Μαρσέιγ. Ο Ντε Τσέρμπι του φέρθηκε σαν πραγματικός μ@@@ας, μα εκείνος ήταν δυνατός, ποτέ δεν αμφισβήτησε τον εαυτό του. Βρήκε μία νέα κατάσταση και δείτε τον πώς ευδοκιμεί. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, ο Ντε Τσέρμπι του φέρθηκε σαν πραγματικός μ@@@ας», ανέφερε ο Μαρς, με τον νυν τεχνικό της Τότεναμ να έχει διώξει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τον 23χρονο μέσο από προπόνηση της Μαρσέιγ όταν συνυπήρξαν στο Βελοντρόμ λέγοντάς του «πάρε τον ατζέντη σου να σου βρει ομάδα».

