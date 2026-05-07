Χάος στο Παρίσι, 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις μετά την πρόκριση της Παρί

Χάος επικράτησε στο Παρίσι καθώς μετά την πρόκριση της Παρί επί της Μπάγερν στον τελικό του Champions League, έλαβαν χώρα σοβαρά επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον δεύτερο διαδοχικό τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια στην «Πόλη του Φωτός». Ο απολογισμός ανέρχεται στους 23 τραυματίες αστυνομικούς και στις 127 συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί των Παριζιάνων βγήκαν να το γιορτάσουν σε διάφορα μέρη της πόλης, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία. Ωστόσο οι κάποιοι ξέφυγαν και υπήρξαν επεισόδια για χρήση κροτίδων και καπνογόνων.

Χιλιάδες οπαδοί των πρωτευουσιάνων είχαν σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα με την κατάσταση να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, καθώς ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νούνιες, προχώρησε σε δηλώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού εσωτερικών:

«127 συνελλήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένας εξ αυτών σοβαρά από πυροτέχνημα. Δεν θα ανεχθούμε τις αναταραχές», τόνισε χαρακτηριστικά.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

