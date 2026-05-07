Χάος στο Παρίσι, 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλλήψεις μετά την πρόκριση της Παρί

Η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον δεύτερο διαδοχικό τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια στην «Πόλη του Φωτός». Ο απολογισμός ανέρχεται στους 23 τραυματίες αστυνομικούς και στις 127 συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση στον μεγάλο τελικό όπως ήταν φυσικό οι οπαδοί των Παριζιάνων βγήκαν να το γιορτάσουν σε διάφορα μέρη της πόλης, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία. Ωστόσο οι κάποιοι ξέφυγαν και υπήρξαν επεισόδια για χρήση κροτίδων και καπνογόνων.

Χιλιάδες οπαδοί των πρωτευουσιάνων είχαν σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα με την κατάσταση να παίρνει τεράστιες διαστάσεις, καθώς ο υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, Λορέν Νούνιες, προχώρησε σε δηλώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού εσωτερικών:

«127 συνελλήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένας εξ αυτών σοβαρά από πυροτέχνημα. Δεν θα ανεχθούμε τις αναταραχές», τόνισε χαρακτηριστικά.

