«Ο Φλικ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του»

Χαμόγελα έχει σκορπίσει σε ολόκληρη τη Βαρκελώνη η είδηση πως ο Χάνσι Φλικ αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα.

Ο Γερμανός έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο σύνολο, το οποίο βασίζεται σε νέα ταλέντα από τις ακαδημίες της ομάδας, ενώ και οι τίτλοι δεν λείπουν από το παλμαρέ του.

Ο Φλίκ σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον σύλλογο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, με οψιόν για ακόμη μία σεζόν, μέχρι και το 2029.

Υπό τις οδηγίες του οι «μπλαουγκράνα» έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Κυπέλου, δύο Σούπερ Καπ, ενός Πρωταθλήματος, ενώ ετοιμάζονται για τη φιέστα του δεύτερου, αυτού που πρόκειται να σηκώσουν φέτος.

