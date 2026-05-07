Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από το επεισόδιο Βαλβέρδε-Τσουαμενί

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, με το κλίμα στα αποδυτήρια να είναι τραγικό και τα πράγματα να γίνονται χειρότερα μετά τον νέο τσακωμό του Φεντερίκο Βαλβέρδε με τον Ορελιέν Τσουαμενί.

Μετά την αψιμαχία των δύο συμπαικτών στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5), που αποτέλεσε απόρροια ενός σκληρού τάκλιν του Γάλλου, είχαμε νέο επεισόδιο την Πέμπτη (7/5), με τους Ισπανούς να αναφέρουν πως ο Ουρουγουανός αρνήθηκε αρχικά να σφίξει το χέρι του Τσουαμενί, ενώ στη συνέχεια τον έριξε στο έδαφος με τάκλιν.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση βάζοντας στην ίδια ομάδα τους δύο ποδοσφαιριστές, ωστόσο αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, με τις προσβολές να συνεχίζονται μεταξύ τους. Η κατάσταση ξέφυγε αργότερα στα αποδυτήρια, με τους δύο παίκτες των Μερένγκες να έρχονται στα χέρια, τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τους χωρίσουν και το αποτέλεσμα να είναι να πέσει στο πάτωμα ο Βαλβέρδε, αποκομίζοντας ένα σκίσιμο στο κεφάλι και, κατά το RMC Sport, να χάνει για μερικά δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του!

Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Αρμπελόα συνόδευσε στον ποδοσφαιριστή του στο νοσοκομείο, με τη Ρεάλ να αρνείται να σχολιάσει αλλά να θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξουν βαριές τιμωρίες για αμφότερους παίκτες. Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν το κυριακάτικο clasico, όπου η Μπαρτσελόνα θέλει απλά έναν βαθμό για να σφραγίσει τον τίτλο της La Liga...

