ΚΟΠ για τη διακοπή στον τελικό: «Θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής»

Ανακοίνωση για τη διακοπή του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος Futsal ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ εξέδωσε η ΚΟΠ.

Η ομοσπονδία ενημερώνει ότι για την τύχη της αναμέτρησης θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής.

Θυμίζουμε ότι ο τελικός διεκόπη δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με τον ΑΠΟΕΛ να προηγείται με 4-3 κι ενώ με νίκη θα έκανε το 3-0 στη σειρά κατακτώντας το πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Ο σημερινός αγώνας της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος Futsal μεταξύ των ομάδων της ΑΕΛ του ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, διακόπηκε δύο δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του.

Στο χρονικό σημείο της διακοπής ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3.

Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής.