Με το βλέμμα καρφωμένο στον στόχο: Ολοκληρώνεται η προετοιμασία και πάει να το… πάρει

Ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πρωτομαγιάς η προετοιμασία της Ομόνοιας για το παιχνίδι-τίτλου, κόντρα στον Άρη (02/05).

Οι πράσινοι προσεγγίζουν τον αγώνα με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, αφού με ενδεχόμενο τρίποντο θα στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.

Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν παρασύρεται από τον ενθουσιασμό που επικρατεί στην οικογένεια του «τριφυλλιού». Τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές του παραμένουν προσηλωμένοι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για να φτάσουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό, ενδέχεται να πάρει μαζί του όλα τα όπλα -και- για ψυχολογικούς λόγους. Ο Φαμπιάνο προπονείται εδώ και περίπου 10 μέρες κανονικά, έτσι δεν αποκλείεται να βρεθεί στον πάγκο, πλάι στον Ουζόχο. Ο Κυριακίδης φαίνεται πως δεν… χάνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι εμφανίσεις του έπεισαν τους πάντες.

Ο μοναδικός που θα δει το παιχνίδι από την κερκίδα είναι ο Παναγιώτης Αντρέου, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, λόγω μικροτραυματισμού.