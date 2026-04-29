Κι άλλα να είχαν οι Ομονοιάτες... Εξάντλησαν και τα εισιτήρια της Νότιας

Λίγες ώρες ήταν αρκετές για τους οπαδούς της Ομόνοιας να εξαντλήσουν και τα έξτρα 2450 εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα τους για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (02/05) απέναντι στον Άρη.

«Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που μας αναλογούσαν για τη νότια κερκίδα ενόψει του αγώνα απέναντι στον Άρη! Ευχαριστούμε ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ! Ραντεβού στο γήπεδο».

Ως γνωστό, η ομάδα της Λευκωσίας με νίκη, στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ, κλειδώνει και μαθηματικά την κατάκτηση του φετινού τίτλου.