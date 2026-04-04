Ντεμπούτο με ευκαιρία

Παίζοντας το απόγευμα (16:00) στο «Τάσος Μάρκου» με την τελευταία του βαθμολογικού πίνακα, Ένωση, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία, στο πρώτο παιχνίδι μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή, να μαζέψει βαθμούς στην προσπάθεια για αποφυγή της διαβάθμισης.

Στον πάγκο της ομάδας της Λευκωσίας θα βρίσκεται ο Κυριάκος Πολυκάρπου, που θα επιδιώξει να την οδηγήσει στη νίκη που θα την κρατήσει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ό,τι κι αν γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι μαυροπράσινοι με 28 βαθμούς προηγούνται με δύο βαθμούς του Ακρίτα (26β.) και τέσσερις του Εθνικού (24β.).

Πάντως, αναμφίβολα το παιχνίδι κρύβει παγίδες, αφού οι βυσσινί, όντας εδώ και καιρό στις θέσεις υποβιβασμού, παίζουν χωρίς άγχος, προερχόμενοι μάλιστα και από το πρώτο τους τρίποντο στην τρέχουσα περίοδο, κερδίζοντας στην πρεμιέρα της β’ φάσης την Ομόνοια Αραδίππου (1-2).

Εξάλλου, ο Ολυμπιακός είναι και η μοναδική ομάδα που απώλεσε βαθμούς απέναντι στην Ένωση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, φέρνοντας ισοπαλία τον Οκτώβριο στο ΓΣΠ (0-0).