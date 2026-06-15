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Ανακοίνωσε Φράγκο ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Φράγκο ο Ολυμπιακός

Ο Κύπριος χαφ συνεχίζει στην ομάδα της Λευκωσίας

Η ανακοίνωση: 

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Αντρέα Φράγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Αντρέας αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το κυπριακό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει 189 συμμετοχές, 12 γκολ και 10 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας, με την οποία κατέγραψε συνολικά 80 συμμετοχές σε δύο θητείες.

Καλωσορίζουμε τον Αντρέα Φράγκο στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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