Από τη Λεμεσό στην πρωτεύουσα ο Φραντζής

Νέα ποδοσφαιρική στέγη για τον Χριστόφορο Φραντζή. Ο Κύπριος αμυντικός αποχώρησε από την ΑΕΛ, η οποία τον ανέδειξε ως ποδοσφαιριστή, και πλέον θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Χριστόφορο Φραντζή, για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Χριστόφορος Φραντζής αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ μπορεί να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Χριστόφορος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ΑΕΛ Λεμεσού, όπου διετέλεσε αρχηγός σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του συλλόγου. Στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΛ, ενώ υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κύπρου και αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας. Καλωσορίζουμε τον Χριστόφορο Φραντζή στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα».