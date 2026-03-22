Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

Eπίσημη μορφή πήρε το διαζύγιο του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Κωστή, μετά την ήττα της ομάδας της Λευκωσίας από την Ε.Ν. Ύψωνα και γενικότερα την εικόνα που δείχνουν οι μαυροπράσινοι.

Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Κυριάκος Πολυκάρπου.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιώργο Κωστή.

Ο Γιώργος Κωστή αφήνει πίσω του πολύ σημαντικό έργο στην ομάδα μας, καθώς ήταν ο προπονητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός πέτυχε την επιστροφή του στην Α’ Κατηγορία την περσινή χρονιά.

Καθοδήγησε την ομάδα μας από τον πάγκο σε 49 παιχνίδια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πορεία και την αγωνιστική της εξέλιξη.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και την εργατικότητά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας».