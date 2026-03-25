Κ. Μακρίδης: «Μεγαλύτερος στόχος η προώθηση ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ανδρών»

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων προετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 με πρώτο αντίπαλο την Ισπανία.

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες του αγώνα της Παρασκευής, η ομάδα μας θα κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό και ο Κωνσταντίνος Μακρίδης επαναλαμβάνει πως «στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε ένα καλό πρόσωπο σε όλα τα παιχνίδια και να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής, σε δηλώσεις του τονίζει πως ο μεγαλύτερος στόχος είναι η προώθηση ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ανδρών.

«Τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την άφιξη του κ. Μάντζιου, γίνεται πολύ καλή δουλειά και η συνεργασία και φαίνεται από τις κλήσεις. Πήραν κλήση για την Εθνική Ανδρών αρκετά παιδιά και αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μέσα από τη δουλειά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές που πήραν κλήση και στον κ. Μάντζιο».

Πληροφορίες για τον αγώνα

Ο αγώνας με την Ισπανία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου και αρχίσει στις 17:00. Δωρεάν είσοδος στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα τη Cytavision και διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Κύπρος και Ισπανία συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με τη Φινλανδία, Κόσοβο, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο.

Θα είναι ο πρώτος αγώνας για τον όμιλο μας μέσα στο 2026.

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού μας προπονητή