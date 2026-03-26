Ολυμπιακός: Ανεβάζει στροφές ενόψει playoffs με στόχο την κορυφή πριν το Πάσχα

Με ξεκάθαρο στόχο να μπει δυναμικά στα playoffs και να κάνει… Πάσχα στην κορυφή, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να στείλει μήνυμα τίτλου από την πρεμιέρα.

Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο αποφεύγουν τα μεγάλα λόγια, ωστόσο γνωρίζουν καλά πως το πρώτο ζητούμενο είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Αν αυτή βελτιωθεί και σταθεροποιηθεί, τότε οι Πειραιώτες θεωρούν πως έχουν όλα τα φόντα για να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Η πρεμιέρα των playoffs απέναντι στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» αποτελεί κομβικό σημείο. Ο Ολυμπιακός θέλει όχι μόνο τη νίκη, αλλά και μια εμφάνιση που θα του δώσει ψυχολογία και θα αλλάξει τη δυναμική στη μάχη της κορυφής.

Παρά τις αδυναμίες που έδειξε στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας, στο λιμάνι υπάρχει η πεποίθηση πως η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί διαφορετική στη συνέχεια.

Στα θετικά νέα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκαταλέγεται η πορεία αποκατάστασης του Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός μέσος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα των playoffs.

Στον Ρέντη χειρίζονται την περίπτωσή του με προσοχή, καθώς πρόκειται για έναν κομβικό ποδοσφαιριστή, ιδιαίτερα στα απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν.

Την ίδια ώρα, ο Ντάνιελ Ποντένσε δείχνει σημάδια βελτίωσης. Η παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΛ άφησε θετικές εντυπώσεις, με τον Πορτογάλο να παίρνει πρωτοβουλίες και να γίνεται πιο ενεργός στο επιθετικό κομμάτι.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν από τον έμπειρο εξτρέμ να ανεβάσει κι άλλο την απόδοσή του, καθώς θεωρείται «κλειδί» για τη δημιουργία και την παραγωγικότητα της ομάδας.