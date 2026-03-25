Ήττα στην πρεμιέρα από τη Σερβία για την Εθνική Παίδων

Με ήττα άρχισε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Παίδων Κ-17.

Σε αγώνα που έγινε απόψε στο Pancevo ηττήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας με 3-1.

Οι Σέρβοι άνοιξαν το σκορ Μαρίνκοβιτς 64ο λεπτό και η Εθνική μας ισοφάρισε στο 81ο λεπτό με τον Δαυίδ Γερασίμου.

Ο Ματάνοβιτς στο 83ο λεπτό πέτυχε το 2-1 για τη Σερβία και στο 86ο λεπτό ο ίδιος ποδοσφαιριστής διαμόρφωσε το 3-1. Στο 90ο λεπτό ο σκόρερ αποβλήθηκε.

Η Κύπρος συμμετέχει στη Β’ Φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων της UEFA και όλοι οι αγώνες του ομίλου μας θα γίνουν στη Σερβία.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Μιχάλης Μάρκου εναντίον της Σερβίας χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Αρέστη, Παναγή, Δημητρίου, Μαρνέρος (89’ Λυθραγκωμίτης), Κονής, Γερασίμου, Πιερή (75’ Ζαμπάς), Κωνσταντίνου (46’ Θεοδώρου), Γερούκαλης (75’ Γλαύκου), Μάκκουλας (63’ Σκέντερ), Ρωτής.

Στην αποστολή ήταν και οι Γεωργίου, Τούμπας, Βασίλακκας, Χατζηχαμπή.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του ομίλου μας το Βέλγιο νίκησε με 2-1 την Ελβετία.

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO U-17 2026.

Η συνέχεια στον όμιλο μας:

Σάββατο, 28 Μαρτίου

12:00 Κύπρος – Ελβετία

18:00 Σερβία – Βέλγιο

Τρίτη, 31 Μαρτίου

17:00 Κύπρος – Βέλγιο

17:00 Ελβετία - Σερβία