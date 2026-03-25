Οι αριθμοί στην άμυνα τον πληγώνουν

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Αρνητικός απολογισμός και οι αλλαγές από τα προηγούμενα χρόνια όταν παρουσιάστηκε διεκδικητικός

Υπάρχει διαχρονικά από πολλούς η άποψη ότι η άμυνα δίνει τίτλους. Είτε έχουν δίκαιο, είτε όχι, στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώνεται ότι τα στατιστικά στην αμυντική γραμμή είναι από τους κυριότερους λόγους που οι γαλαζοκίτρινοι, όχι απλά δεν είναι στην μάχη για κατάκτηση του τροπαίου, αλλά έχουν κιόλας οπισθοχωρήσει στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Το τέρμα που δέχθηκαν από την ΑΕΚ ήταν το 28ο που δέχονται στην τρέχουσα περίοδο και μαζί με τον Άρη έχουν τους χειρότερους αριθμούς, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΠΟΕΛ στις αρχές του πρωταθλήματος είχε δεχθεί μονάχα δύο τέρματα μέχρι την 6η αγωνιστική, ενώ στο φινάλε του α' γύρου ο απολογισμός ήταν 11 γκολ παθητικό.

Η ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου κατέγραψε 27 παραβάσεις για την εστία των γαλαζοκιτρίνων και αυξήθηκαν κατά ένα (28) στον αγώνα της πρεμιέρας των πλέι οφ. Αξίζει να αναφερθεί ότι πέρσι ο ΑΠΟΕΛ μέχρι την 27η αγωνιστική είχε δεχθεί 26 γκολ, ενώ τις σεζόν 2023-24 (σ.σ. είχε πάρει το πρωτάθλημα) και την περίοδο 2022-23 (σ.σ. τερμάτισε δεύτερος) μέχρι που είχε 16 και 14 γκολ παθητικό, μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ.

 

