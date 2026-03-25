Ο Πύρρος Δήμας υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών

Ο Πύρρος Δήμας, τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών (1992,1996,2000)-και ένα «χάλκινος» στους Αγώνες της Αθήνας-, επισκέφτηκε την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λωζάνη και υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών, παρουσία της προέδρου της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι και του προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Μοχάμεντ Τζαλούντ.

Μιλώντας στην τελετή στη Λωζάνη, ο Πύρρος Δήμας εξέφρασε τη χαρά του που το όνομά του προστέθηκε δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. «Είναι υπέροχο συναίσθημα να μοιράζεσαι αυτόν τον χώρο με τόσους σπουδαίους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες! Ο καθένας αποτελεί παράδειγμα αποφασιστικότητας, πάθους και αφοσίωσης στο άθλημά του. Έτσι ήταν και η δική μου πορεία και νιώθω μεγάλη τιμή που το όνομά μου βρίσκεται σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τοίχο», είπε ο θρύλος της άρσης βαρών, έχοντας στο πλευρό του, τον 16χρονο γιο του, Νικόλα.

«Ήταν πραγματικά μια σπουδαία πορεία, γεμάτη όμορφες και σημαντικές στιγμές. Ήμουν πολύ τυχερός που έζησα τέτοιες εμπειρίες και πέτυχα σε αυτό το επίπεδο. Η άρση βαρών ήταν ένα βασικό κομμάτι της ζωής μου και ακόμη και σήμερα συγκινούμαι όταν λαμβάνω τέτοιες τιμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΟΕ και την Πρόεδρό της, Κίρστι Κόβεντρι, για αυτή την πρωτοβουλία. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου προς την παγκόσμια ομοσπονδία άρσης βαρών που με συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», δήλωσε

Μέλος πλέον της εκτελεστικής επιτροπής της της παγκόσμιας ομοσπονδίας Άρσης Βαρών καθώς και επικεφαλής της επιτροπής καινοτομίας, αλλά και μέλος του Δ.Σ. της ελληνικής ομοσπονδίας άρσης βαρών, ο Πύρρος Δήμας συνεχίζει να προσφέρει στο άθλημα. «Τώρα βρίσκομαι στην “ άλλη πλευρά” και νιώθω ότι μπορώ να συμβάλω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου προς όφελος των αθλητών και των διοργανώσεων. Η άρση βαρών έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελεί έναν αξιόπιστο και σεβαστό εταίρο μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη θετική πορεία και είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της ομάδας».

Μεταξύ των παρευρισκόμενων στα κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ ήταν επίσης ο γενικός γραμματέας της παγκόσμιας ομοσπονδίας άρσης βαρών Χοσέ Κουϊνόνες και η πρέσβης της ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελβετία, Κατερίνη Σιμοπούλου.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

