ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να πεισμώσουν και οι ίδιοι οι παίκτες

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Yπάρχουν στόχοι τους οποίους μπορεί να υλοποιήσει ο σύλλογος

Το κλίμα δεν είναι καλό στην Πάφο μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, αλλά κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα διοικητικά με την απόφαση του Ρομάν Ντουμπόφ να αποχωρήσει από την προεδρία. Γενικά, αυτό που παρατηρείται, είναι η αστάθεια στην απόδοση της ομάδας η οποία αποτελεί την αιτία να χαθεί πολύτιμο έδαφος αφήνοντας ουσιαστικά την Πάφο εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν στόχοι τους οποίους μπορεί να υλοποιήσει ο σύλλογος…

Έξοδος στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος ή κατάκτηση του κυπέλλου που δεδομένα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League. Αυτά, μπορούν να γίνουν μόνο αν η ομάδα αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο αποκτώντας σταθερότητα και συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα. Επομένως, οι παίκτες θα πρέπει να πάρουν μπρος. Είναι δεδομένο πως το ρόστερ της ομάδας διαθέτει ποιότητα.

Άλλωστε, οι περισσότεροι παίκτες που το απαρτίζουν, είναι αυτοί που πέρυσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα! Θα πρέπει λοιπόν να πεισμώσουν και να αποδείξουν πως αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα δεν είναι η Πάφος που ξέρουμε. Η διακοπή δίνει μία ευκαιρία σε όλους να γεμίσουν μπαταρίες και να επιστρέψουν φρέσκοι στις προπονήσεις ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

