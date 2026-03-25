Να πεισμώσουν και οι ίδιοι οι παίκτες

Το κλίμα δεν είναι καλό στην Πάφο μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, αλλά κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα διοικητικά με την απόφαση του Ρομάν Ντουμπόφ να αποχωρήσει από την προεδρία. Γενικά, αυτό που παρατηρείται, είναι η αστάθεια στην απόδοση της ομάδας η οποία αποτελεί την αιτία να χαθεί πολύτιμο έδαφος αφήνοντας ουσιαστικά την Πάφο εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν στόχοι τους οποίους μπορεί να υλοποιήσει ο σύλλογος…

Έξοδος στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος ή κατάκτηση του κυπέλλου που δεδομένα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League. Αυτά, μπορούν να γίνουν μόνο αν η ομάδα αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο αποκτώντας σταθερότητα και συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα. Επομένως, οι παίκτες θα πρέπει να πάρουν μπρος. Είναι δεδομένο πως το ρόστερ της ομάδας διαθέτει ποιότητα.

Άλλωστε, οι περισσότεροι παίκτες που το απαρτίζουν, είναι αυτοί που πέρυσι κατέκτησαν το πρωτάθλημα! Θα πρέπει λοιπόν να πεισμώσουν και να αποδείξουν πως αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα δεν είναι η Πάφος που ξέρουμε. Η διακοπή δίνει μία ευκαιρία σε όλους να γεμίσουν μπαταρίες και να επιστρέψουν φρέσκοι στις προπονήσεις ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.