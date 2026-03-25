Γκουαρντιόλα: «Απολαμβάνω να βλέπω την Μπαρτσελόνα»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, ομολόγησε ότι εκτιμά ιδιαίτερα το στυλ παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας ότι το παιχνίδι της ομάδας του Χάνσι Φλικ τον ενθουσιάζει.

Σε συνέντευξή του στο καταλανικό κανάλι Esport 3, με την ευκαιρία της δέκατης επετείου από τον θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ (24/3), παραδέχτηκε ότι απολαμβάνει να βλέπει τους Καταλανούς:

«Αν παίζει η Μπαρτσελόνα και μπορώ να την παρακολουθήσω, κάθομαι και την παρακολουθώ επειδή το απολαμβάνω. Βασικά, πηγαίνεις στον κινηματογράφο, στο θέατρο, διαβάζεις ένα βιβλίο, πηγαίνεις σε ένα καλό εστιατόριο, γιατί αυτό που θέλεις είναι να διασκεδάσεις, να περάσεις καλά. Και πες μου πότε δεν διασκεδάζεις με την Μπαρτσελόνα», αναρωτήθηκε.