Κοιτάζει την περίπτωση Ρομέρο η Ρεάλ

Σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Κριστιάν Ρομέρο της Τότεναμ να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την «Βασίλισσα», με το συμβόλαιο του Γερμανού να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι Μαδριλένοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να του κάνουν νέα πρόταση.

Η Ρεάλ όπως όλα δείχνουν ψάχνει τον ιδανικό αντικαταστάτη με τον Κριστιάν Ρομέρο να ξεχωρίζει. Η αγωνιστική κατάσταση της Τότεναμ δεδομένα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις από πλευράς Ρεάλ, ωστόσο, με την προϋπόθεση τα «σπιρούνια» να μην υποβιβαστούν, θα χρειαστεί η Ρεάλ να καταβάλει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια ευρώ για να κάνιε δικό της τον Αργεντινό.

