Ένας πιστός στρατιώτης του Ολυμπιακού

Πάντω παρών ο Κυριάκος Πολυκάρπου

Ο Κυριάκος Πολυκάρπου δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρόσωπο στον πάγκο του Ολυμπιακού Λευκωσίας, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς του. Η απόφαση της διοίκησης να του εμπιστευτεί το τιμόνι της ομάδας ως διάδοχο του Γιώργου Κωστή δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά φυσική εξέλιξη μιας σχέσης χρόνων, βασισμένης στην αφοσίωση και την προσφορά.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Πολυκάρπου φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για οκτώ ολόκληρα χρόνια, φτάνοντας μέχρι το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ήταν από εκείνους που ενσάρκωναν το πνεύμα της ομάδας μέσα στο γήπεδο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για συμπαίκτες και φιλάθλους.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, δεν απομακρύνθηκε ούτε στιγμή. Παρέμεινε δίπλα στην ομάδα, υπηρετώντας από διάφορα πόστα στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητής και αναλυτής, ενώ είχε ήδη δοκιμαστεί και ως υπηρεσιακός προπονητής. Κάθε του ρόλος είχε κοινό παρονομαστή την αφοσίωση και τη βαθιά κατανόησή του στην ομάδα.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 46χρονο προπονητή, δεν είναι απλώς μια επιλογή προσώπου αλλά, μια δήλωση συνέχειας, πίστης και ταυτότητας. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας επενδύει σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει αυτή η ομάδα. Αυτό από μόνο του, δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια στο «στρατόπεδο» του Τακτακαλά.

Α. Π.

