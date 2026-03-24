Νοκ άουτ ο Τζιωνής!

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπήκε από τη Δευτέρα η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Η ομάδα μας προετοιμάζεται για δύο φιλικούς αγώνες, την ερχόμενη Πέμπτη 26 Μαρτίου με τη Λευκορωσία και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου με τη Μολδαβία. Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Την πρώτη τους προπόνηση με την Εθνική Ανδρών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου και Παναγιώτης Ανδρέου.  

Ο Μαρίνος Τζιωνής δεν μπορεί να βοηθήσει την Εθνική μας στους δύο επερχόμενους αγώνες αφού απεκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του. Ο Τζιωνής ήταν τη Δευτέρα στην προπόνηση, εξετάστηκε από το γιατρό της Εθνικής και αποφασίστηκε όπως τεθεί εκτός αποστολής. 

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που είναι στην κλήση, είναι κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. 

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τρίτη με προπόνηση στον Αρχάγγελο ενώ η προπόνηση της Τετάρτης 25 Μαρτίου θα γίνει στο ΓΣΠ στις 18:45. Η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού μας προπονητή για τον αγώνα με τη Λευκορωσία θα γίνει την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ.

Οι ποδοσφαιριστές που είναι στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου για τα φιλικά: 

ΑΕΚ Λάρνακας: Αντρέας Παρασκευάς, Χαράλαμπος Κυριάκου

ΑΕΛ Λεμεσού: Παναγιώτης Κυριάκου

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Ευαγόρας Αντωνίου, Νικόλας Κούτσακος

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

Ομόνοια Αραδίππου: Σταύρος Γεωργίου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Παναγιώτης Ανδρέου

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Γιάννης Σατσιάς, Χρίστος Σιέλης

Hapoel Tel Aviv: Λοΐζος Λοΐζου

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Widzew Łodz: Στέλιος Ανδρέου

 

