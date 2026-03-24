Υπογραφές για το «βήμα παραπάνω»

Ως φυσικό επακόλουθο ήρθε η επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η ΚΟΠ εκτιμώντας το έργο του Ελλαδίτη τεχνικού και θέλοντας να του δείξει έμπρακτα την στήριξη και την εμπιστοσύνη της, προχώρησε σε πρόωρη επέκταση του σύμβολαίου του (σ.σ. είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο) καθώς και των συνεργατών του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εθνική μας θα πορευτεί με τον κ. Μάντζιο στην τεχνική της ηγεσία στο Nations League 2026 – 2027, τα προκριματικά του EURO 2028 και το Nations League 2027 – 2028. Την συμφωνία με τον Απόστολο Μάντζιο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής πριν την έναρξη της χθεσινής πρώτης προπόνησης για τα φιλικά με Λευκορωσία (26/03) και Μολδαβία (30/03).

«Το υφιστάμενο συμβόλαιο του προπονητή ολοκληρωνόταν σε μερικούς μήνες. Θεωρήσαμε σωστό να προχωρήσουμε από τώρα στην επέκταση του συμβολαίου, για να δώσουμε ξεκάθαρο ορίζοντα στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Έχουμε στόχους, έχουμε οράματα για την Εθνική ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε μιλώντας στα ΜΜΕ πριν την έναρξη της προπόνηση ο κ. Λοϊζίδης.

Σε 10 παιχνίδια (επίσημα και φιλικά) με τον 56χρονο στον πάγκο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέγραψε δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

«Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι»

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Μάντζιος ευχαρίστησε την ΚΟΠ για την εμπιστοσύνη και μίλησε και ο ίδιος για τους στόχους της ομάδας μας. «Υπήρχε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για την ανανέωση της συνεργασίας μας. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την εξέλιξη και για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Θα πορευθούμε μαζί τα επόμενα χρόνια, έχοντας ως στόχο να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να έχουμε την ίδια διάθεση και συνέχεια από την προηγούμενη διοργάνωση και να μεγαλώσουμε την Εθνική ομάδα» είπε και πρόσθεσε: «Χωρίς στόχους, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Πιστεύουμε, ότι βάζοντας σωστές βάσεις, μπορούμε σε κάθε διοργάνωση να είμαστε καλύτεροι. Όπως είπα και στην κλήρωση του Nations League, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στον όμιλο μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».