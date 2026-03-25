Ώρα για τη 20ή στροφή στην ECOMMBX Basket League

Mε τους τρεις αγώνες της 20ης αγωνιστικής, της δεύτερης στη β' φάση, συνεχίζεται η δράση στην ΕCOMMBX Basket League, το επόμενο διήμερο. Δυο παιχνίδια θα γίνουν την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, ενώ άλλο ένα θα ακολουθήσει την Παρασκευή, 27 του μήνα.

Την Πέμπτη, τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 19:00. Στην Αίθουσα Δήμου Παραλιμνίου, η Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου θα υποδεχθεί την εκ των πρωτοπόρων Πετρολίνα ΑΕΚ, την ίδια ώρα που η άλλη ομάδα που βρίσκεται στα ψηλότερα δώματα, Κεραυνός, θα παίξει εντός έδρας με τον ΑΠΟΕΛ.

Σημειώνεται ότι Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός μετρούν από 18 νίκες σε 19 παιχνίδια, ενώ ο ΑΠΟΕΛ έχει δέκα ροζ φύλλα με τον ίδιο αριθμό αγώνων και η Ε.Ν. Παραλιμνίου έχει οκτώ.

Την Παρασκευή, επίσης στις 19:00, στην Αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό θα γίνει το ντέρμπι της πόλης, με τους γαλάζιους να υποδέχονται την συμπολίτισσα TRIA EKA AEΛ. Ο Απόλλωνας μετράει μέχρις στιγμής οκτώ νίκες και βρίσκεται στην έκτη θέση, ενώ από την άλλη οι γαλαζοκίτρινοι έχουν 13 ροζ φύλλα στον λογαριασμό τους.