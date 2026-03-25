Πετυχημένο το «πείραμα»

Ξεκίνησε καλά η πρώτη του απόπειρα στα κυπριακά γήπεδα

Μία από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου που κρίνεται πετυχημένη είναι αυτή του Γρηγόρη Κάστανου στον Άρη. Η ομάδα της Λεμεσού κατάφερε να πείσει τον Κύπριο διεθνή να δοκιμάσει για πρώτη φορά να αγωνιστεί στο κυπριακό πρωτάθλημα, ως δανεικός από την Ελλάς Βερόνα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη σκοράρει και δυο φορές με τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» στα έξι παιχνίδια που έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ μπορούσε να έχει κι άλλα με βάση τις ευκαιρίες που είχε και στα προηγούμενα ματς. Θυμίζουμε ότι ο Κάστανος είχε πετύχει το δεύτερο γκολ στην ισοπαλία με την Ομόνοια (2-2) και βρήκε δίχτυα και στην ευρεία νίκη επί της Ένωσης (4-0).

Γενικότερα, με την παρουσία του δείχνει ότι το «πείραμα» να δοκιμάσει τι μπορεί να προσφέρει και στα γήπεδα της Κύπρου, πέραν από την Εθνική, κρίνεται ήδη πετυχημένο, όμως – όπως είπε εξάλλου και ο ίδιος – υπάρχει ακόμη δρόμος. «Θέλω να βρω ρυθμό, είμαι σε καλό δρόμο και έχω ακόμα εννέα παιχνίδια να αποδείξω τι ποδοσφαιριστής είμαι» είχε αναφέρει σχετικά.

 

