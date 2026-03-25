ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδρυτικό μέλος της επιτροπής αθλητών της ILCA ο Παύλος Κοντίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τον Παύλο Κοντίδη, αυτή τη φορά εκτός… θάλασσας. Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος της νέας Επιτροπής Αθλητών της ILCA. Μάλιστα, ο πρωταθλητής μας θα είναι ο Εκπρόσωπος των Αθλητών στην Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Μετά και την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων την επιτροπή απαρτίζουν οι ακόλουθοι ιστιοπλόοι:

Mária Érdi — ILCA 6 | Ουγγαρία | Εκπρόσωπος Αθλητών Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Pavlos Kontides — ILCA 7 | Κύπρος | Εκπρόσωπος Αθλητών Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Alexandre Kowalski — ILCA 7 | Γαλλία

Charlotte Rose — ILCA 6 | ΗΠΑ

Zineb Hariss — ILCA 6 | Μαρόκο

Lauren Wilson — ILCA 6 | ΗΠΑ

Emma Plasschaert — ILCA 6 | Βέλγιο

Στόχος της επιτροπής είναι να υπάρχει εμπειρία απ’ τη μία αλλά και μία ισχυρή βάση που θα εκπροσωπεί τους ιστιοπλόους παντού. Σκοπός της Επιτροπής Αθλητών της ILCA είναι να αποτελεί ένα άμεσο σύνδεσμο μεταξύ των ιστιοπλόων και του Παγκόσμιου Συμβουλίου, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα όλων των ιστιοπλόων, να ενθαρρύνουν τον ανοιχτό διάλογο και να λειτουργεί ως συμβουλευτική επιτροπή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Πύρρος Δήμας υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κοιτάζει την περίπτωση Ρομέρο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδρυτικό μέλος της επιτροπής αθλητών της ILCA ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αριθμοί στην άμυνα τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, ζητάει την ενίσχυση του κόσμου η ΚΟΠ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Να πεισμώσουν και οι ίδιοι οι παίκτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα από τη Σερβία για την Εθνική Παίδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κ. Μακρίδης: «Μεγαλύτερος στόχος η προώθηση ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ανδρών»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Oι νικητές στο... Team Kousoulos Vs Team Kastanos

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πετυχημένο το «πείραμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε όλες ήταν κι αυτός «μπλεγμένος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, έχω ένα έθνος στους ώμους μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Η Βραζιλία δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει η επέκταση του ΝΒΑ σε 32 ομάδες

NBA

|

Category image

Ματιές της Γιουβέντους προς τον Ρούντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη