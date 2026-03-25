Ιδρυτικό μέλος της επιτροπής αθλητών της ILCA ο Παύλος Κοντίδης

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τον Παύλο Κοντίδη, αυτή τη φορά εκτός… θάλασσας. Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος της νέας Επιτροπής Αθλητών της ILCA. Μάλιστα, ο πρωταθλητής μας θα είναι ο Εκπρόσωπος των Αθλητών στην Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Μετά και την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων την επιτροπή απαρτίζουν οι ακόλουθοι ιστιοπλόοι:

Mária Érdi — ILCA 6 | Ουγγαρία | Εκπρόσωπος Αθλητών Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Pavlos Kontides — ILCA 7 | Κύπρος | Εκπρόσωπος Αθλητών Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Alexandre Kowalski — ILCA 7 | Γαλλία

Charlotte Rose — ILCA 6 | ΗΠΑ

Zineb Hariss — ILCA 6 | Μαρόκο

Lauren Wilson — ILCA 6 | ΗΠΑ

Emma Plasschaert — ILCA 6 | Βέλγιο

Στόχος της επιτροπής είναι να υπάρχει εμπειρία απ’ τη μία αλλά και μία ισχυρή βάση που θα εκπροσωπεί τους ιστιοπλόους παντού. Σκοπός της Επιτροπής Αθλητών της ILCA είναι να αποτελεί ένα άμεσο σύνδεσμο μεταξύ των ιστιοπλόων και του Παγκόσμιου Συμβουλίου, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα όλων των ιστιοπλόων, να ενθαρρύνουν τον ανοιχτό διάλογο και να λειτουργεί ως συμβουλευτική επιτροπή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο.