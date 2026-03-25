Έτοιμη η Εθνική, ζητάει την ενίσχυση του κόσμου η ΚΟΠ

Έτοιμη η Εθνική, ζητάει την ενίσχυση του κόσμου η ΚΟΠ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τον φιλικό αγώνα της Πέμπτης (26/03, 19:00) απέναντι στη Λευκορωσία, με την ΚΟΠ να κάνει κάλεσμα στον κόσμο για να δώσει ώθηση στους διεθνείς.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Νεόφυτος Μιχαήλ, Αντρέας Παρασκευάς, Παναγιώτης Κυριάκου, Αντρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Ευαγόρας Αντωνίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης Άντερσον Κορρέια, Κώστας Πηλέας, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Λοΐζος Λοΐζου και Ιωάννης Πίττας.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει την Πέμπτη στις 19:00 στο ΓΣΠ την Εθνική Λευκορωσίας.

Μπορεί ο αγώνας να είναι φιλικός, όμως, ο κάθε αγώνας της Εθνικής έχει τη δική του σημασία!

Οι διεθνείς μας περιμένουν την στήριξη του κόσμου, για να τους δώσει ώθηση να φτάσουν σε μια διεθνή νίκη. 

Η τιμή του εισιτηρίου έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ. 

Για τα παιδιά η είσοδος είναι δωρεάν. 

Την Πέμπτη στηριζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 

Εισιτήρια θα υπάρχουν και στα ταμεία του ΓΣΠ πριν από την έναρξη του αγώνα. 

Ο Πύρρος Δήμας υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κοιτάζει την περίπτωση Ρομέρο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδρυτικό μέλος της επιτροπής αθλητών της ILCA ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αριθμοί στην άμυνα τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική, ζητάει την ενίσχυση του κόσμου η ΚΟΠ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Να πεισμώσουν και οι ίδιοι οι παίκτες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα από τη Σερβία για την Εθνική Παίδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κ. Μακρίδης: «Μεγαλύτερος στόχος η προώθηση ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ανδρών»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Oι νικητές στο... Team Kousoulos Vs Team Kastanos

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πετυχημένο το «πείραμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε όλες ήταν κι αυτός «μπλεγμένος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, έχω ένα έθνος στους ώμους μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Η Βραζιλία δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει η επέκταση του ΝΒΑ σε 32 ομάδες

NBA

|

Category image

Ματιές της Γιουβέντους προς τον Ρούντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη