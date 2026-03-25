Έτοιμη η Εθνική, ζητάει την ενίσχυση του κόσμου η ΚΟΠ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τον φιλικό αγώνα της Πέμπτης (26/03, 19:00) απέναντι στη Λευκορωσία, με την ΚΟΠ να κάνει κάλεσμα στον κόσμο για να δώσει ώθηση στους διεθνείς.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Νεόφυτος Μιχαήλ, Αντρέας Παρασκευάς, Παναγιώτης Κυριάκου, Αντρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Ευαγόρας Αντωνίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης Άντερσον Κορρέια, Κώστας Πηλέας, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλή, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ευάγγελος Ανδρέου, Λοΐζος Λοΐζου και Ιωάννης Πίττας.

Η ανακοίνωση:

Η Κύπρος αντιμετωπίζει την Πέμπτη στις 19:00 στο ΓΣΠ την Εθνική Λευκορωσίας.

Μπορεί ο αγώνας να είναι φιλικός, όμως, ο κάθε αγώνας της Εθνικής έχει τη δική του σημασία!

Οι διεθνείς μας περιμένουν την στήριξη του κόσμου, για να τους δώσει ώθηση να φτάσουν σε μια διεθνή νίκη.

Η τιμή του εισιτηρίου έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ.

Για τα παιδιά η είσοδος είναι δωρεάν.

Την Πέμπτη στηριζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Εισιτήρια θα υπάρχουν και στα ταμεία του ΓΣΠ πριν από την έναρξη του αγώνα.