Πρεμιέρα με ήττα από το Βέλγιο για την Εθνική Νέων

Με ήττα άρχισε τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Νέων Κ-19.

Σε αγώνα που έγινε στο Tubize ηττήθηκε απόψε από την αντίστοιχη ομάδα του Βελγίου με 4-0.

Στο 30ο λεπτό ο Καμαρά άνοιξε το σκορ και στις 41ο λεπτό ο Γκιελέν πέτυχε το 2-0. Στο 55ο λεπτό ο Κίμπε ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 70ο λεπτό έγινε το 4-0 από τον Φαν Ντε Φεν.

Η Κύπρος συμμετέχει στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων και όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής εναντίον του Βελγίου χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Ανδρέου, Χριστοφή, Κωνσταντινίδης, Πέρκινς, Χατζηευαγγέλου (46’ Κίττου), Μιχαήλ (46’ Θωμά), Καλογήρου (63’ Μαυρουδής), Σολωμού, Καραμανή, Κοντόπουλος (46’ Αβραάμ), Πέτρου (72’ Ιωακείμ).

Στην αποστολή ήταν και οι Χριστοδούλου, Προκοπίου, Νεοκλέους και Ηλία.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του ομίλου μας η Σουηδία νίκησε με 5-1 τη Σλοβενία.

Η συνέχεια στον όμιλο μας:

28 Μαρτίου

13:00 Σλοβενία - Κύπρος

20:00 Βέλγιο - Σουηδία

31 Μαρτίου

16:00 Κύπρος - Σουηδία

16:00 Βέλγιο – Σλοβενία

Οι αγώνες αφορούν την πρώτη φάση της διοργάνωσης Νέων 2026 - 2027. Η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση του ομίλου, θα αγωνιστεί στη Β΄ Κατηγορία στη Β΄ φάση. Οι άλλες τρεις ομάδες θα συνεχίσουν στην Α' Κατηγορία, διεκδικώντας πρόκριση στα τελικά.