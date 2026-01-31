Χρίστου: «Πάω στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος - Περιμένω και εγώ την ευκαιρία»

Το ματς με τον ΑΠΟΕΛ ήταν το τελευταίο για τον Ανδρέα Χρίστου αφού η Ομόνοια διέκοψε τον δανεισμό του.

«Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό. Με βοήθησαν αφάνταστα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω πως τα παιδιά με αυτό τον προπονητή, θα πετύχουν τους στόχους τους».

Και πρόσθεσε: «Πάω στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος όπως είναι αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Έδειξε η Ομόνοια ότι δίνει ευκαιρίες. Περμένω και εγώ την ευκαιρία».