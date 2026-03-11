Ολοταχώς για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα των ερυθρόλευκων μέχρι το φινάλε

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ασταμάτητος στην Euroleague, φεύγοντας με επιβλητικό διπλό από το Παρίσι και ανεβαίνοντας στο 20-10, σε μια σεζόν όπου δείχνει έτοιμος για την τελική ευθεία. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις τους μακριά από το ΣΕΦ, επικρατώντας άνετα της Παρί με 104-87 και επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε από νωρίς σε ρυθμό, επέβαλε τον δικό της τρόπο παιχνιδιού και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Το διπλό στο Παρίσι φέρνει τους «ερυθρόλευκους» σε θετικό ρεκόρ και εκτός Ελλάδας (7-8), ενώ παράλληλα τους δίνει σημαντική ψυχολογία ενόψει του αγώνα με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο την Πέμπτη (12/3, 20:00), σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη της τετράδας.

Ο Ολυμπιακός δείχνει να ανεβάζει στροφές την κατάλληλη στιγμή και το 20-10 αποτελεί ακόμη ένα σημάδι ότι η ομάδα έχει μπει για τα καλά σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας.

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας:

31η αγωνιστική: Μονακό-Ολυμπιακός (13/03, 20:30)

14η αγωνιστική - εξ αναβολής: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17/03, 21:15)

32η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Μπασκόνια (19/03, 21:15)

33η αγωνιστική: Βαλένθια-Ολυμπιακός (24/03, 21:30)

35η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός (03/04 21:00)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15)

37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (09/04, 21:05)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)