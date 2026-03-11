Το ξέσπασμα και το μήνυμα «όταν είσαι Ανόρθωση…»

Με την ψυχή τους πανηγύρισαν τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ οι ποδοσφαιριστές και ο λιγοστός κόσμος της Ανόρθωσης, που βρέθηκε στο ΓΣΠ.

Η ομάδα της Αμμοχώστου πήρε τρίποντο… ανάσα ενόψει της συνέχειας το οποίο άπαντες χρειάζονταν για να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Το γραφείο Τύπου της «Κυρίας» ανάρτησε βίντεο με τους πανυγιρισμούς με τη λεζάντα: «Τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν πιστεύεις, όταν παλεύεις, όταν είσαι η Ανόρθωση».